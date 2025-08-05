Müsavat Dervişoğlu'ndan muhalefete 'ortak cumhurbaşkanı' önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, 'Parlamenter Demokratik Sistemi'ne geçilmesi gerektiğini belirtti.

"GÜÇLÜ BİR PARLAMENTO İHTİYACI VAR"

Dervişoğlu, "Bizim dışımızda zaman zaman söyleyen oluyor. Muhalefet partililerine bu sisteme karşın bütünleşik hareket etmesini işaret ettim. Sistemden kurtulmak için ortak bir cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ama sistemin doğru yürütmek için güçlü bir parlamentoda ihtiyacımız var. Devlet Bahçeli'nin önerisi ile cumhurbaşkanlığı sisteminin önü açıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Siyaset, kutuplaşma siyasetine evrildi" şeklinde konuştu.