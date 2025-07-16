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Müsavat Dervişoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin çağrı: 'İhmal' vurgusu yaptı, kurumlara seslendi!

Müsavat Dervişoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin çağrı: 'İhmal' vurgusu yaptı, kurumlara seslendi!

16.07.2025 07:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin çağrı: 'İhmal' vurgusu yaptı, kurumlara seslendi!

Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, yangınları endişeyle takip ettiğini belirtti. Dervişoğlu, tüm kurumlara "teyakkuz" çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yangınları endişeyle takip ettiğini belirten Dervişoğlu, tüm kurumlara "teyakkuz" çağrısında bulundu.

TÜM KURUMLARA ÇAĞRI YAPTI

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine ormanlarımız, yine ciğerimiz, yine yüreğimiz yanıyor… Tekirdağ Şarköy’de ve Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen yangınları endişeyle takip ediyorum. Sadece ağaçlar değil, binbir canlının yuvası, yeşil vatanımız da kül oluyor. Tüm kurumları, ihmalleri ortadan kaldıracak bir teyakkuzla hareket etmeye davet ediyor, yangınla mücadele eden tüm kahramanlara kolaylıklar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

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