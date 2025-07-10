Müsavat Dervişoğlu’nun Silivri ziyareti ertelendi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve gazeteci yazar Fatih Altaylı'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı.



Partiden bu sabah yapılan açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun Silivri ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir” bilgisi verildi.