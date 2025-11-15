Müsavat Dervişoğlu: 'Toplumun en büyük kesimi siyaseten sahipsiz bırakılmıştır'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Orta direği çökerttiler; artık orta direk diye bir şey yok; ya çok zenginler var ya çok fakirler var. Türkiye'de çökmüş bir orta direk var. Bu orta direğin sahibi kimdi? 'Orta direk' denen şey hukukun en kalabalık kesimidir. Sizlersiniz orta direk. Devlete olan verginizi ertelemeyen sizsiniz. Çocuğunuzun eğitim masraflarını nasıl karşılayacağınızın hesabını yapan sizsiniz. Bir arabayı kendinize, 2 arabayı devlete alan sizsiniz. Ve bunun karşılığında bu devletten hiçbir şey talep edemiyorsunuz. Mahkum kılınmışsınız, mecbur edilmişsiniz gibi davranıyorsunuz. İşte bu orta direğin yok olmasından ve hakkını müdafaa edememesinden kaynaklanan bir durumdur. Toplumun en büyük kesimi siyaseten sahipsiz bırakılmıştır. Türk siyasetinin merkezi çökmüştür, o merkezin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara İl Kongresine katıldı. Kongre’de konuşan Dervişoğlu, sosyal medyada Türkiye’de bir değerler çatışması olduğu yönünde bir izlenim verilmeye çalışıldığını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bu ülkenin milli değerleri, dini değerleri, manevi değerleri siyasi grupların ve partilerin intisarına alınamayacak kadar büyüktür. Milli değerlerimiz de bizimdir, hepimizindir. Dini değerlerimiz de yine bizim ve hepimizindir ama siyasetin farklı bir kurgusu var. Sosyal yaşamda kaos yaratabilmek için takip edilen farklı farklı yol ve yöntemler var. Hepimize ait olan değerler; kişileri veya siyasi kuruluşlarının intisarıan terk edilsin diye uzunca bir zamandan beri bu ülkede çaba sarf ediliyor. Atatürk, cumhuriyetçilik, demokratlık ve laiklik bir tarafın imtisarına veriliyor. Milliyetçiliğe bir siyasi parti sahiplenmeye kalkışıyor. Dindarlığı ve manevi değerleri sanki onlar bize ait değilmiş gibi kimileri kendi hegomonyalarının altında tutmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine de sosyal kutuplaşma zemini oluşturmaya çaba sarf ediyorlar.

"ATATÜRKÇÜLÜK DE BİZİMDİR, DİNDARLIK DA BİZİMDİR, MİLLİYETÇİLİK DE BİZİMDİR"

İşte aslında İYİ Parti'nin hangi oyunları bozduğunu bu noktadan değerlendirdiğinizde kimlerin tekerine çomak soktuğunu da anlıyorsunuz. Milliyetçilik benim diyene de dindarlık benim diyene de, Atatürkçülük demokratlık, cumhuriyetçilik laiklik benimdir diyene de İYİ Parti parti diyor ki; milletin değerlerini size vermem. Atatürkçülük de bizimdir, dindarlık da bizimdir, milliyetçilik de bizimdir. Cumhuriyet hepimizindir diyebilmek için kurulmuş bir siyasi partidir İYİ Parti. Yani birilerinin elinden bu millete karşı kullandıkları silahları alıyor İYİ Parti. O sebeple iyi Parti'ye düşmanlık yapılması kadar doğal bir şey yok. Çünkü birilerinin yarattığı fay hatlarında milletin hakimiyetini temin ve tesis etmenin çabasıdır İYİ Parti'li olmayı becerebilmek."

"ÜNİTER DEVLET YAPIMIZA KARŞI ÇIKANLARA, KARŞI ÇIKARIM"

Türkiye’nin birçok derdi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Üniter yapımız tehdit altında. Milli kimliğimiz tehdit altında. Bin yıllık kardeşliğimiz tehdit altında. Biz memleket meseleleriyle uğraşırken bir kısım insan; Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götürmenin derdinde. Devletle teröristi eşitleyemezsiniz diye feryadı figan ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden komisyon tarafından görevlendirilmiş bir heyeti İmralı'ya o cani başının ayağına götürmek için çaba sarf edenler, onu baş müzakereci ilan ederek devletle eşitlemenin derdine düşmüşler. Buna karşın tek direnç gösteren yapı İYİ Parti. İYİ Parti’yi de buna karşı çıktı diye taşlıyorlar. Cumhuriyete karşı çıkana, karşı çıkarım. Atatürk'e ve onun değerlerine karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Üniter devlet yapımıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Milli kimliğimize ve Türklük tanımamıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Cumhuriyetin değerlerine, kazanımlarına karşı çıkanlara ve onu içselleştirmeyenlere karşı çıkarım" ifadelerini kullandı.

"9 BİN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GELECEKMİŞ"

Sürece yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti’ye verilen tepkilere işaret eden Dervişoğlu, "'Terör örgütü kendini feshetti neden böyle diyorsunuz' diyenler oluyor. Etti mi? Yılan kabuk değiştirdi, bu beylerin haberi yok. 'Terör örgütü kendini feshetti' dedikleri adamlar dün bomba eğitimi yapmışlar. O sınavdan başarıyla geçenlere de sertifika veriyorlar. 9 bin terörist Türkiye'ye gelecekmiş. Bunlarda bini Türkiye'den transit geçip başka ülkelere gidecekmiş. Geri kalan 8 bini için yasal düzenlemeler yapacakmışız. 'Terörsüz Türkiye' konusunda hiçbir pazarlık yokmuş ama vazgeçilmez tek şart Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün temin edilmesiymiş. Teröristleri serbest bırakacaksınız, siyasete kazandıracaksınız, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız, Abdullah Öcalan'la beraber canileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirip konuşturmaya kalkacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremiyorsanız, beklentilerine uygun bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götüreceksiniz, hatta TBMM Başkanı’nın ifadesiyle PKK denen örgütün terör örgütü olmaktan çıkarılmasını temin edeceksiniz, ondan sonra da bu millete dönüp ‘burada pazarlık yok’ diyeceksiniz. Burada pazarlığın dik alası var" dedi.

"CUMHURİYET VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EŞİTLENMESİNE KARŞIYIZ"

"Terör örgütünün siyasi uzantısı partiden ‘Abdullah Öcalan'ın özgürlüğe kavuşması söz konusu olmadan ve yasal düzenlemeler yapılmadan bu sürecin devam etmesini sağlamak mümkün değil'" şeklinde açıklamalar geldiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Ayrıca PKK denen cani örgütün bağlı bulunduğu çatı örgütüne mensup bütün teröristler, süreçle alakalı olarak hangi şartların temin ve tesis edileceğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne nasıl dayatılacağını ifade ediyorlar. Ondan sonra da ‘İYİ Parti bu sürece neden karşı’ diyorlar. İYİ Parti terörsüz Türkiye'ye falan karşı değil. İYİ Parti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’le Abdullah Öcalan'ın kurucu önder diye tanımlandığı terör örgütünün eşitlenmesine karşı. Buna sonuna kadar da direneceğiz" açıklamasında bulundu.

"BEN DİYORUM Kİ ARTIK VAKİT TAMAM SIRA BİZE GELDİ"

İYİ Parti'nin iktidar olması için zamanın geldiğini belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Değerli dava arkadaşlarım; sizleri mahçup etmemek için verdiğim çaba ve mücadeledir. Olur da bir yanlış laf söylerim yetişmeme katkısı olan büyüklerimi yere baktırırım. Olur da yanlış bir iş yaparım yetişmesine katkı sağladığım gençlerin karşısında mahçup olur, yere bakarım. Yıllarca birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımızın huzurundaya bunu nasıl yapar dedirtiririm kaygısıyla çok fazla düşünmek zorunda hissediyorum kendimi. Onun için istişareye önem veriyorum. Karşımızdakilerinin görüşlerini, düşüncelerini dikkatlice süzmeye önem veriyorum. Dava arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerinin söylenlerimizde yansımasına ziyadesiyle önem veriyorum. İşte o sebeple tam 19 aydan beri hiç bir yanlış kelam sarf edip sizleri yere baktırmadım. Kongreler her yerde ifade ediyorum rutin işlemlerdir. Siyasi partiler kanuna göre 2 yıldan az olmamak 3 yıldan çok olmamak süreyle kongrelerini yaparlar. Kadrolarımızı yenileriz, parti programımızı güçlendiririz. Bu kongreler kendi içinde ben daha iyisini yapabilirim türünden bir güzel rekaberide beraberinde getirebilir. Kimse bundan rahatsız olmaz. Ben tüm adaylardan bu partide ne olduğunu gösterecek adımlar atın istedim... Millet isterse bu partiyi alır iktidara taşır, daha önceden iktidara taşıdığı gibi. 1960'da ihtilal oldu. Ondan sonra Demokrat Parti'nin türevi Adalet Partisi iktidara geldi. Oysa ihtilal bir daha Demokrat Parti zihniyetini iş başına getirmemek için yapılmıştı. Milletin iradesini ihtilali engelleyemedi. 80'de ihtilal yaptılar yine milletin iradesine ket vurabilmek ve müdahake edebilmek için iki partili bir sistemi dyaatmaya çalıştılar. 28 Şubat bin yıl yaşayacak dediler sonra bugün iş başında bulunanlar iş başına geldi ve hiç kimse onları iktidar olacak diye ön görmüyordu, geldiler. 23 sene kaldılar. 23 yıldır iktidarlar milletin iradesine ket vuramıyor. Milletin iradesine kim ne yaparsa yapsın müdahalede bulunamıyor. Ben diyorum ki artık vakit tamam sıra bize geldi diyorum değerli dava arkadaşlarım.

"TÜRKİYE PERİŞAN, BİR AVUÇ MUTLU AZINLIK TÜRKİYE'NİN İMKANLARINI VE KAYNAKLARINI SÖMÜRÜYOR"

Her akşam televizyonda şu kadar bin konut teslim ettik, bu kadar bin konut teslim ettik demelerine rağmen deprem bölgelerinde hala sefalet sürüyor. Emekli perişan, tenceresini kaynatamıyor. Biz hala memlekette asgari ücret konuşuyoruz. Hesaplara göre verecekleri rakam 30 bin liranın altında. Oysa bizim bir sene önce verdiğimiz asgari ücret önermesi eğer gerçekleşmiş olsaydı, bugünkü enflasyona bile bakarak asgari ücretin en az 45 bin lira seviyelerine gelmesi temin edilmiş olacaktı. Türkiye perişan, bir avuç mutlu azınlık Türkiye'nin imkanlarını ve kaynaklarını sömürüyor. Buna karşı 'dur' diyebilme iradesinin sergilenmesi lazım. Türkiye bir askeri vesayetten kurtuldu, bu hükümet yüzünden bir asgari vesayete mecbur ve mahkum bırakıldı. Çözmemiz icap eden sorun Türkiye'nin sorunu. Türkiye'nin sorunlarını, problemlerini çözme iradesi sergileyebilecek siyasi partiler iktidara talip olurlar. Kendi içindeki meselelerini tartışan siyasi partilerin ancak akıbetleri konuşulur, hedefleri değil. O sebeple 'İYİ Parti'de neler oluyor' tartışmasının maksatlı çıkarılmış tartışmalar olduğunu bilmenizi istiyorum. 18 aydan beri İYİ Parti lehine tek bir doğru kelam sarf etmeyen insanların kongre ve kurultay dönemlerinde, sosyal medya mecralarında İYİ Parti'ye zarar vermesine izin vermemeniz gerekliliğinin altını çiziyorum."

"ASGARİ ÜCRET ARTIK BİR YAŞAM ÜCRETİNE DÖNÜŞECEK"

Parti içi meselelerden ziyade artık ülke sorunlarına çözüm aradıklarını vurgulayan Dervişoğlu, "O sorunlar hangi kadrolarla çözülür? Onunla meşgulüm. Türkiye'nin geleceğine kasteden tuzaklarla meşgulüm. 'İYİ Parti'nin içinde şu şöyle olacak, bu böyle olacak' türünden tartışmaların içinde değilim ben. Millet bizi isterse iktidar yapar. Bu ülkenin Meclis’e taşıdığı bütçesinde 2,7 trilyon lira bütçe açığı var. Bu ülke önümüzdeki bir yıl içerisinde 2,7 trilyon lira faiz ödeyecek. Bu ülke 2028 yılına kadar kamu-özel iş birliği projeleri var ya hani 'cebimizden bir kuruş çıkmayacak' dedikleri; o tüneller, köprüler, yollar, geçitler, onun için yaklaşık 45 milyar dolar ödeyecek. Bu memleketin fakiri, fukarası, garibi gurabası tenceresini kaynatamamaya devam edecek. Asgari ücret artık bir yaşam ücretine dönüşecek. Bununla meşgul olmak zorundayız. Türkiye'yi bekleyen çevresel problemler var. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Yeni ticaret yolları oluşturuluyor. Kuraklık milletin başına büyük bir bela getirecek ve iklim değişiklikleri yüzünden coğrafi göçlerle mücadele edilmesi icap edecek. Bunlara zaman ayırmak, bunlara kafa yormak lazım" ifadelerine yer verdi.

"O MERKEZİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Türkiye'de orta direk diye tabir edilen en geniş kesimin yok olduğunu vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orta direği çökerttiler; artık orta direk diye bir şey yok; ya çok zenginler var ya çok fakirler var. Türkiye'de çökmüş bir orta direk var. Bu orta direğin sahibi kimdi? 'Orta direk' denen şey hukukun en kalabalık kesimidir. Sizlersiniz orta direk. Kırmızı ışıkla geçmeyen sizsiniz. Elektrik su faturanızı ödemeden duramayan sizsiniz. Devlete olan verginizi ertelemeyen sizsiniz. Çocuğunuzun eğitim masraflarını nasıl karşılayacağınızın hesabını yapan sizsiniz. Bir arabayı kendinize, 2 arabayı devlete alan sizsiniz. Aldığınız akaryakıtta ÖTV'yi ödeyen, KDV'yi ödeyen sizsiniz. Ve bunun karşılığında bu devletten hiçbir şey talep edemiyorsunuz. Mahkum kılınmışsınız, mecbur edilmişsiniz gibi davranıyorsunuz. İşte bu orta direğin yok olmasından ve hakkını müdafaa edememesinden kaynaklanan bir durumdur. Toplumun en büyük kesimi siyaseten sahipsiz bırakılmıştır. Türk siyasetinin merkezi çökmüştür, o merkezin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir."