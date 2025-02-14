Müsavat Dervişoğlu'ndan iktidara 'TÜSİAD' yanıtı: 'Hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:53

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:57

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir programı çerçevesinde Ahi Evran Zanaatkarlar Çarşısı'nı ziyaret etti.

TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan polemiğe dair görüşleri sorulan Dervişoğlu "Siyaset müessesenin de yönetim mekanizmalarının da uyarılmaya ihtiyaç duyduğu dönemler vardır. Sivil toplum bu vazifesini tabii ki deruhte edecektir. Bir ülkede eğer demokrasi söz konusu ise siyasi kimlik ve kişiliklerin bunlara hoşgörü ile yaklaşması lazım. 'Bana laf söylenmez' türünden güç gösterileri kabul edilebilir değil" dedi.

Dervişoğlu, "Bir vesayetten bahsediliyor, eski dönemlere atıfta bulunuluyor. Bu iktidar 23 yıldır işbaşında. Eski dönem diye atıfta bulunacağı bir süreç yok. Vesayet dönemleri vardır ama tarihte kalmıştır. Şimdi üzerinde konuşulması gereken yeni bir vesayetin oluşmasına izin vermemek ve buna rıza gösterilemeyeceğinin de ifade edilmesi olmalıdır. İktidar partisi başta olmak üzere tüm siyasilere eleştirilere karşı hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu daha önce de TÜSAİD'a ilişkin, "Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de 'Fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?" açıklamasında bulunmuştu.