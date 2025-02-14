Mansur Yavaş'tan flaş TÜSİAD açıklaması: 'Saygıyla karşılanmalıdır'
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yaptığı açıklamalar sonrası siyasilerden mesajlar gelmeye devam ediyor. AKP cephesinden söz konusu açıklamalara sert tepki gelirken, tartışmalara ilişkin bir açıklama da ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulunda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın gündem olan söylemlerine ilişkin olarak açıklama yaptı.
Yavaş, "TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır" dedi.
TÜSİAD'IN ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLDU
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın Olağan Genel Kurulunda iktidara yönelik "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" eleştirileri gündem oldu.
YAVAŞ'A TÜSİAD'A DESTEK
Mansur Yavaş, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fikir özgürlüğüne vurgu yapan Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir. TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır. Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğünü koruma çağrısını destekliyor, yargının her türlü etkiden bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz."
Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir.— Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) February 14, 2025
TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı…
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