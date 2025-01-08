Müsavat Dervişoğlu'nun 'topaç' benzetmesine, MHP'den ilk yanıt: 'Ağzının ayarını tutturmakta zorlanıyor'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:41

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup konuşmasındaki, "Adana tabiriyle kirişteğe dönmüş, İYİ Parti'ye 'fırıldak' diyor. Beyefendiye bakar mısın? Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz zannediyorsun?" sözlerine cevap verdi.

KAYBETME TELAŞININ DIŞA VURUMU…”

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk milliyetçisiyiz diye çıktıkları yolda yamanmadık kapı, girmedik kılık bırakmayan İP’çiler sözde milliyetçilik nutukları ile yamalı bohçaya dönen siyasi kariyerlerini kurtarmak için edep sınırlarını aşmaktadırlar.

Kandil’in baronları ve emperyalizmin başkentleri arasında gidip gelmekten şuurunu kaybedip fırıldağa dönen, 6’lı masada her türlü Türk ve Türkiye karşıtı ile oturup kalkmaktan yörüngesini şaşıran bu anlayışın milliyetçilik söylemi defoludur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında kullandığı had bilmez ifadeleri ise en hafif tabirle kaybetme ve yok olma telaşının dışa vurumudur.”

'İP KOPTUKÇA AĞZININ AYARINI TUTTURMAKTA ZORLANMAKTADIR'

“Müsavat Efendi İP koptukça ağzının ayarını tutturmakta zorlanmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı ve yeni yüzyılda tüm terör örgütlerinin kökünün kazınması konusundaki kararlı duruşu aziz Türk milleti tarafından gayet iyi anlaşılmıştır. Buradan siyasi rant devşirip kariyerini kurtarmaya çalışan Müsavat Dervişoğlu boşa kürek çekmektedir.

Bunları asıl korkuları Terörün bitmesi teröristlerin teslim olmasıdır. Çünkü 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz başarıya ulaştığında ucu dışarda olan İP, kuklacılarından aferin alamayacak ve siyasi ömrünü tüketip ıskartaya çıkacaktır."

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına atıfta bulunarak, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaretine dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Dervişoğlu, Bahçeli'ye hitaben, "Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum" diyerek, Bahçeli'ye duyduğu saygıyı, koltuğun gerçek sahibine olan vefasına dayandırdığını belirtmişti.

İYİ Parti lideri, "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyerek Bahçeli'ye yüklenmişti.