Afyonkarahisar'da şehit aileleri MHP'ye siyah çelenk bıraktı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:11

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:36

Afyonkarahisar’da bugün şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la başlatılan sürecini protesto etti.

Yerel medyanın aktardığına göre, Anıtpark'ta Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı bir basın açıklaması yaptı.

"SİZİN OĞLUNUZ HİÇ ÖLDÜ MÜ?"

Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Denenmiş tekrar denenmez. Bu aziz vatan topraklarının, atalarımızın mirası olduğu kadar, evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk’ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam’ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak ilk açıklama yapıldığı günden bugüne yaklaşık 2,5 ay bekledik. Acaba birileri bizlerin adına çıkar tepki gösterir, bizlerin hakkını savunur mu diye. Ancak gördük ki bugüne kadar hiçbir şahıs, STK veya kurum, kuruluş tepki göstermedi. Veya gösteremedi. Bugün iş yine başa düştü. Acıyı çeken şehit aileleri ve gaziler kendi acılarını yaşarken şehitlerinin hakkını kendileri savunuyor. Sizleri vicdanlarınız ile baş başa bırakıyoruz. Allah sizlere bizim yaşadığımız acıları yaşatmasın. Bugün yaktığımız tepki meşalesini umuyoruz ki bundan sonra sizler devam ettirirsiniz. Bugün yaptığımız bu açıklamayı eleştirecek olanlar olacaktır. Onların gözlerinin içine bakarak soruyorum: Sizin oğlunuz hiç öldü mü? Ölmediyse konuşmayın, susun."

MHP'YE YÜRÜDÜLER

Grup daha sonra Öcalan için “umut hakkı verilsin” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki göstermek amacıya MHP İl Başkanlığına sessizce yürüdü.

Grup son olarak parti önüne “Yakışmadı” yazılı siyah bir çelenk bıraktı.