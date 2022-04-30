Müslüman Kardeşler'in yayın organından Türkiye kararı: Yayınlarını durdurdu

30 Nisan 2022 Cumartesi, 08:14

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

Televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Mekameleen yönetimi, kimseden gizlenmeyen koşullar nedeniyle ve Kanal’ın tüm gerçeği aktarma misyonunu sürdürme kaygısıyla, kanalın yayınını, stüdyolarını ve tüm faaliyetlerini Türkiye dışına taşımaya karar vermiştir. Dünyanın farklı yerlerinden yayınlarımız yeniden başlatılacaktır."

Mısırla ilişkileri "normalleştirme" aşamasında olan Ankara'nın Mekameleen ve Al-Sharq isimli televizyon kanallarından, Mısır hükümetine yönelik eleştirilerini azaltmalarının istediği, daha önce haberlere yansımıştı.



Kanalın Türkiye'deki faaliyetlerini kapatma kararının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle aynı zamana denk düşmesi dikkat çekti.







