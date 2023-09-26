Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu için çok konuşulacak 'MHP' iddiası

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:06

Gazeteci Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıkan açıklaması üzerine çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Portakal, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada “Bugün yarın Soylu, AK Parti'den istifa edip de MHP'ye katılırsa hiç şaşırmayın. Ondan sonra da Bahçeli, MHP'nin başına veliaht olarak getirirse ona hiç hiç şaşırmayın” dedi.

"Partisinden şu ana kadar hiçbir ses çıkmadı Soylu için. Süleyman Soylu'ya bir sitem var. Sitemin ötesinde bir kızgınlık var. AK Parti tarafında Soylu'ya bir mesafe olduğunu anlıyorsunuz" diyen Portakal, "Burada Devlet Bahçeli'nin arka çıkma sebebi de aslında; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya veya ona 'Sonuna kadar git' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar giden bir mesaj veriyor, 'Neden arkasında duruyor?' derseniz... Bugün yarın Soylu, AK Parti'den istifa edip de MHP'ye katılırsa hiç şaşırmayın. Ondan sonra da Bahçeli, MHP'nin başına veliaht olarak getirirse ona hiç hiç şaşırmayın” diye konuştu.

AKP içerisinde Süleyman Soylu'ya yönelik bir rahatsızlık olduğunu öne süren Portakal "Ancak şunu söyleyeyim, AK Parti'de acayip bir Süleyman Soylu antipatisi var. Erdoğan bile gündeme getirmiyor ama vardır bunda bir iş” dedi.