Mustafa Balbay, 'mutabakat'ı yazdı: Sadece parti tabanları yetmez

01 Mart 2022 Salı, 10:23

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında, 6 muhalefet partisinin ortak çalışmasıyla hazırlanıp Ankara'da yapılan törenle imzalanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakatını ele aldı.

"Yarın başlamıştır!" başlıklı yazısında Millet İttifakı’nın tepedeki mayasının partilerin tabanına da yansıdığını belirten Balbay, artık gündemde "Altı partinin tepesinden tabana yayılan bu iklim, toplumun bütün kesimlerine ne zaman yayılır?" sorusunun bulunduğuna vurgu yaptı.

Bu aşamadan sonra bütün çabanın bu soruya yanıt vermek olması gerektiğini belirten Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Ankara Bilkent Otel’deki toplantı, düzeniyle, sunumuyla iyi bir organizasyondu. Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Uysal ortak bir metne imza attılar. Ana başlık güçlendirilmiş parlamenter sistem.

Siyasi partilerin genel başkanlardan sonra gelen temsilcileri, temel sorunların bu sistem altında nasıl çözüleceğini anlattı. Her biri hem siyasal içerikli hem de teknik cümlelerle düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı.

Bu aşamadan sonra bütün çaba yukarıdaki soruya yanıt vermek için olmalı:

Partilerin tabanına yayılan umut iklimi tüm Türkiye’ye nasıl yayılır?

Sadece parti tabanları yetmez. Orada kalırsa birbirlerinin sesi yankılar. Birbirinden başka bir şey görmezler.

Altı liderin masasının önünde şu yazılıydı:

Yarının Türkiyesi için!

Güzel bir buluşma cümlesi. Dün atılan imzalar somut bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Biz de “Yarının Türkiyesi için” sloganından beklentimizi paylaşalım:

Yarın başlamıştır!"