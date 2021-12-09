Mustafa Balbay yazdı: Saray’ın HDP senaryoları!
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Ankara kulislerinde HDP ile ilgili yeni senaryolar konuşulmaya başlandığını yazdı.
Son kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki dengenin yüzde 40-45 bandında olduğunu gösteriyor. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP kulislerindeki "HDP senaryolarını" köşesine taşıdı.
"Siyaset, ittifaklar arası nifaklar ekseninde ilerliyor ama görünen dengeler gereği HDP’nin izleyeceği tutum, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu parti hakkında vereceği karar, yeni bir süreç başlatabilir" ifadelerini kullanan Balbay, "Baraj sorunu olmayan HDP’nin tutumu dengeleri değiştirecek" diye yazdı.
AKP'nin HDP'yi işine en çok yarayacak konumda tutmak için çoklu senaryolar geliştirdiğini dile getiren Balbay, AKP’nin ayrıca HDP’nin iç gündemini de etkileyerek kafasındaki modeli akıllarına uygun hale getirmeye çalıştığını ifade etti.
Balbay'ın köşesine taşıdığı senaryolar ise şöyle:
1- HDP’yi kapatmak. Kararı seçime çok kısa bir süre kala alıp yeni parti ile yürüme zamanı bırakmamak. (Sanırız bu senaryoyu kendileri de beğenmediler. Bunun geri tepeceği, oylarını artıracağı görüşü hâkim.)
2- HDP’yi kapatmamak ama önde gelen partililerin çoğunu yasaklı duruma getirerek siyaset yapamaz hale getirmek.
3- HDP’nin dışında aynı tabana seslenen bir partinin daha kurulmasının önünü açarak oyların parçalı olmasını sağlamak. En azından bir bölümünü çekmek. (HDP’den Kars belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen’in son dönemdeki arayışları bu senaryonun neresindedir bilinmez. Ancak Bilgen’in yol aldığı dikkati çekiyor.)
4- Geçmişteki açılım süreci gibi olmasa da benzer adımlarla HDP’ye umut vermek, kendi tarafına çekmek. (İktidarın inandırıcılığı kalmadığı için bu olasılık çok zor.)
5- HDP’yi milletvekili seçiminde özgür bırakmak, hatta yüksek sayıda temsilciyi Meclis’e sokması için zemini güçlendirmek. Bunun karşılığında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın arkasında durmasını istemek. (Bize göre turpun büyüğü bu şık. Yukarıda saydığımız dört şıkkın büyük ölçüde yıprandığı dikkate alınarak bunun pişirilmekte olduğunu duyuyoruz.)
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