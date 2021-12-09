Son anket yayımlandı: AKP ilk kez ikinci parti!
Yöneylem Araştırma; Kasım 2021 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
Rapora göre 2021 yılı içinde AKP ilk kez birinci parti konumunu yitirdi, CHP en çok tercih edilen parti oldu.
Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 24.3'ü AKP'yi, yüzde 25.6'sı CHP'yi, yüzde 10.6'sı İYİ Parti'yi, yüzde 7.8'i HDP'yi ve yüzde 5.2'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti.
Raporda; Kasım ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde ölçüldü.
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40.2, Cumhur İttifakı yüzde 32.5 seviyesinde.
“Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.
Seçmenlerin yüzde 52.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hanelerin yüzde 46'sında en az bir kişinin iş aradığı/işsiz olduğu görüldü.
Rapora göre; vatandaşların yüzde 59'u son 12 ayda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 69'u son 12 ayda gıda ürünlerini almakta, beslenmede güçlük çeker hale geldiğini, yüzde 63'ü son 12 ayda faturalarını ödemekte güçlük çeker hale geldiğini ifade etti
Son 12 ayda' psikolojim bozuldu, kaygı içinde yaşar hale geldim' diyenlerin oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü.
KILIÇDAROĞLU, İKİNCİ TURDA YÜZDE 9.4 FARK ATIYOR
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Cumhur İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı, Millet İttifakı'nın ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 35.3'ü Erdoğan'ı, yüzde 33.1'i Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 12.8'i Demirtaş'ı destekleyeceğini belirtti.
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