Son anket yayımlandı: AKP ilk kez ikinci parti!

Seçmenlerin yüzde 52.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hanelerin yüzde 46'sında en az bir kişinin iş aradığı/işsiz olduğu görüldü.

Rapora göre; vatandaşların yüzde 59'u son 12 ayda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 69'u son 12 ayda gıda ürünlerini almakta, beslenmede güçlük çeker hale geldiğini, yüzde 63'ü son 12 ayda faturalarını ödemekte güçlük çeker hale geldiğini ifade etti

Son 12 ayda' psikolojim bozuldu, kaygı içinde yaşar hale geldim' diyenlerin oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü.