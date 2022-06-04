Mustafa Balbay yazdı: 'Temmuzda maaşlara yüksekçe zam ardından sonbaharda seçim'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, iktidarın temmuz ayında maaşlara yüksek zam yapıp sonbaharda seçim yolu izleyeceğini yazdı. Balbay, "Temmuzda maaşlara yüksekçe zam... Ardından uygun adreslerden yüksekçe sıcak para... Göreceli bir rahatlama... Ardından sonbaharda seçim!" dedi.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü "Ekonominin üstüne benzin!" başlıklı yazısında TÜİK'in enflasyon verilerine tepki gösterdi.
TÜİK'in verileri açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'in 'enflasyon hız kesti' yorumu sert eleştirilmişti.
"Halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ürünlere yapılan zamların yanı sıra devlet kurumlarının içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan bir dizi olumsuzluk dikkati çekiyor" diyen Balbay, "Bütün bunlardan sonra temmuzda sabit gelirlilere ne kadar zam yapılacak?" dedi.
Balbay, şöyle devam etti:
"İktidar bu çıkmazdan kurtulmak için şöyle bir yol izleyebilir:
Temmuzda maaşlara yüksekçe zam... Ardından uygun adreslerden yüksekçe sıcak para... Göreceli bir rahatlama... Ardından sonbaharda seçim!"
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