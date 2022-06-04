Ekonominin üstüne benzin!

04 Haziran 2022 Cumartesi

Nisan ayında yüzde 7.25’e çıkan enflasyon mayısta yüzde 2.98 oldu. Nebati bu durumu, “enflasyon düşüşe geçti” diye yorumladı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 73!

Peki temel gıda ürünlerindeki artış ne kadar?

Son bir yılda doğalgaz yüzde 300, benzine yüzde 240, şekere yüzde 340, ayçiçek yağına yüzde 220, ete-süte yüzde 200 zam geldi.

Bütün bunlardan sonra yıllık enflasyon nasıl yüzde 73 oluyor?

Bunun sırrı ikide bir değiştirilen TÜİK’in enflasyon hesaplama birimi yöneticilerinde gizli!

Son bir yılın üretici enflasyonu ise yüzde 132!

Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark, üretim çarkının ne kadar zorlandığını ortaya koyuyor.

1995 yılından bu yana en yüksek üretici enflasyonunu yaşıyoruz. Bu TÜİK makyajından geçmiş olan!

Özellikle benzine yapılan zam bütün ürünlere yapılmış demek. Bu durumda ekonominin üzerine benzin döküldüğünü söylemek abartı olmaz!

***

Halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ürünlere yapılan zamların yanı sıra devlet kurumlarının içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan bir dizi olumsuzluk dikkati çekiyor.

Bunlardan biri elektrik zamları karşısında kamu kurumlarının yaşadığı çaresizlik. Halkın elektrik faturalarını ödemekte zorlandığı aşikâr. Bu durum iktidarla muhalefet arasında da polemik konusu. İşin bir de kamuoyunda fazla bilinmeyen yüzü var. Başta üniversiteler olmak üzere pek çok kamu kuruluşunun elektrik faturasını ödemediği, ödeyemediği söyleniyor. Anlatılan o ki elektrik borcunu ödemeyen kamu korunumun elektriği kesilse başkentte her şey büyük ölçüde sekteye uğrar.

Farklı bir durumu da Türkiye’nin gözbebeği kurumlardan ASELSAN’ın yaşadığı bilgisi var. ASELSAN kâr eden kurumlardan. Başlıca müşterisi devlet. Son bir yıl içindeki kârı 7 milyar lirayı aşıyor. Ancak devletin ASELSAN’a olan borcunu ödemediği, kârın kâğıt üzerinde kaldığı gerçeğinin doğurduğu başka sonuçlar var. ASELSAN’ın çevresinde yüzlerce irili ufaklı yan sanayi kuruluşu var. Devletten alacağını alamayınca o da yan sanayiye borcunu ödemiyor. Bize ulaşan bilgilere göre salt bu yüzden pek çok firma kapanmış. ASELSAN’ın, içinde bulunduğu açmazdan kurtulmak için dış kredi arayışına girdiği iddiası da var. Eğer bu durum ASELSAN’ı zora sokarsa akla başka kuşkular da geliyor.

ASELSAN’ı çok da başarılı olmayan bir kurum haline getirip...

***

Devlet-millet bu halde...

Gündemdeki bir başka soru şu:

Bütün bunlardan sonra temmuzda sabit gelirlilere ne kadar zam yapılacak?

Son zamların üstüne haziran artışları da eklenirse tabloyu şöyle okumak mümkün:

Temmuz maaş zammı çoktan eridi!

Kışın daha kötü olacağı şimdiden görülür.

İktidar bu çıkmazdan kurtulmak için şöyle bir yol izleyebilir:

Temmuzda maaşlara yüksekçe zam... Ardından uygun adreslerden yüksekçe sıcak para... Göreceli bir rahatlama... Ardından sonbaharda seçim!

Bu seçenek masada!

Zira kıştan sonra tufan!