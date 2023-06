Mustafa Balbay'dan Can Atalay tepkisi: 'Özünde Gezi ile hesaplaşılıyor'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:07

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:12

Ergenekon kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Balbay, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimde CHP'den aday olmuş ve İzmir 2. Bölge milletvekili seçilmişti. Balbay seçimlerden iki buçuk yıl sonra 9 Aralık 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararı ile tahliye edilmişti.

"DÜNYADA TUTUKLU VEKİL YOK!"

Anayasa Mahkemesi'nin kendisi ile ilgili verdiği kararın emsal olduğunu belirten Balbay, "Dünyada tutuklu vekil yok. Ya tutukluyken başvuruyu engelliyorlar ya da tutukluyken seçimlere girmesine izin verildiyse seçildiğinde özgürlüğüne kavuşuyor. İkisinin ortası bir tek Türkiye'de var. AKP iktidarı döneminde milletvekili seçilip hemen serbest bırakılmış pek çok örnek var. Anayasa Mahkemesi benim milletvekili seçilmemden iki buçuk yıl sonra, serbest bırakılmam gerektiğine karar verdi. Aynısını Can atalay için elbette dilemem. Bu bir içtihad oluşturdu. Ahmet Şık, Enis Berberoğlu gibi isimlere bu iktidar döneminde, bu Anayasa Mahkemesi kararı uygulandı ama Can Atalay için uygulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YASA KOYUCU BİLE AKIL EDEMEMİŞ"

Balbay, "Bir açık bulmuşlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Atalay'ın avukatlarının başvurusunu Gezi Davası'nı gören 3. Ceza Dairesi'ne iletmesi lazım. Bundan sonra 3. Ceza Dairesi'nin mutlaka üç gün içinde karar vermesi lazım. Ama bunu yapmıyorlar. Yasa koyucu bile Cumhuriyet Başsavcısı'nın kötü niyetli olacağını veya işi savsaklayacağını akıl edememiş. Yarım saatlik iş bu."

Yargıtay'ın Can Atalay dosyasını ilgili daireye yollamamasını "İntikamcılık" olarak değerlendiren Balbay, "Anayasa Mahkemesi hukuk literatürüne 'Mustafa Balbay Kararı' olarak geçen bu kararı alırken iki temel madde koydu. İlk olarak 'Süre uzamıştır' ikinci olarak ise 'Mustafa Balbay'ın tutuklu olması sadece milletvekilliği yapma hakkının engellenmesi değil seçmenin cezalandırılmasıdır' dedi. Bu iktidar döneminde oldu. Amaçları sanıyorum, Can Atalay'ı ayırıp bir karar vermek yerine Gezi Davası'na bir bütün olarak bakıp bu yönde Yargıtay kararı vermek. Bundan sonra Can Atalay'a bakmak" dedi.

"ÖZÜNDE GEZİ İLE HESAPLAŞIYORLAR"

Can Atalay ve Gezi tutuklularının şahsında Gezi Direnişi'ne katılan milyonların cezalandırıldığını ifade eden Mustafa Balbay, "Yapılan özünde Gezi ile hesaplaşmadır. Diyorlar ki 'Sakın ha hak aramaya kalkmayın, en ufak bir şiddet içermeyen eylem bile olsa Gezi benzeri bir şey yapmaya kalkmayın' milyonlarca insanı suçlamış oluyorlar. Gezi, Türkiye ve hatta dünya tarihinin önemli toplumsal çıkışlarındandır. Bu iktidar halktan korktuğu için böyle bir intikam gütmekte. Gezi tutukluları şahsında milyonlarca insanı cezalandırmak ve intikam almak gibi bir tablo çıkıyor ortaya" yorumunu yaptı.

Balbay konuşmasına, "Can Atalay'a göz göre göre böyle bir hukuksuzluk yapılıyorsa Türkiye'nin kamuoyu önünde sesini duyurma olanağı olmayan insanları hukuk ararken neler yaşıyor diye sormadan edemiyorum. Hukuksuzluk yaptığınızda bu sizin ekonominizi, uluslararası saygınlığınızı da etkiler" ifadeleriyle son verdi.