Özgür Özel paylaştı: CHP'den Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' ziyareti
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Ziyareti Twitter'dan paylaşan Özel, “Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis’in sorumluluklarını görüştük” dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay; milletvekili seçilmesine, mazbatasını almasına rağmen Silivri Cezaevin'de tutuklu bulunuyor.
Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.
Özel, “Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis’in sorumluluklarını görüştük” dedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu sözleri kullandı:
“Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclis’in sorumluluklarını görüştük. 27’inci Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik.”
Grup Başkanvekillerimiz ile TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Can Atalay'ın tutukluluğu başta Meclisin sorumluluklarını görüştük.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 21, 2023
27. Dönemde Meclis Başkanı'nın tarafsızlığa aykırı yanlış uygulamalarını örneklendirerek yeni dönemde tekrarlanmamasını talep ettik. pic.twitter.com/qSze69V8zL
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