Mustafa Dağıstanlı için TBMM’de tören düzenlendi

20 Eylül 2022 Salı, 15:49

Antalya'da uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören 15 ve 16'ncı dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti.

Dağıstanlı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Dağıstanlı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.