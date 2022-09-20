Mustafa Dağıstanlı için TBMM’de tören düzenlendi
Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Antalya'da uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören 15 ve 16'ncı dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti.
Dağıstanlı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda milletvekili katıldı.
Dağıstanlı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'