Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi
Hayatını kaybeden eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi.
25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi. Törene eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve Pekşen ailesi katıldı. Törende Pekşen'in özgeçmişi okunduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra dua okundu.
Cenaze töreni Kocatepe Camisi'nde yapılacak olan Haluk Pekşen'in naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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