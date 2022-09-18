Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi

18 Eylül 2022 Pazar, 12:55

25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi. Törene eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve Pekşen ailesi katıldı. Törende Pekşen'in özgeçmişi okunduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra dua okundu.

Cenaze töreni Kocatepe Camisi'nde yapılacak olan Haluk Pekşen'in naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.