Mustafa Destici 'ırkçı' söylemlerini sürdürdü: Erkan Baş'a yönelik sözlerimin arkasındayım, bunlar Tito zihniyetinin artığıdır

Yayınlanma: 13.04.2023 - 00:25

Güncelleme: 13.04.2023 - 00:25

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de Buket Aydın ile "Yüz Yüze" programına katıldı. Dün katıldığı bir programda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile ilgili sözleri 'ırkçılık' olarak yorumlanan ve polemiklere neden olan Destici, ifadelerinin arkasında olduğunu belirtti.

'ERKAN BAŞ ÇIKSIN BEN MÜSLÜMANIM DESİN'

"Erkan Baş çok muhatap olacağım birisi değil. 80 öncesine gittiğimizde sol taraftaki vatandaşlarımızın hepsinin ortak bir özelliği vardı, hepsi vatan millet amacını taşıyordu. Kim bu Erkan Baş? DHKPC'li bu TİP dediğiniz parti. Türkiye'deki milyonlarca Balkan göçmeni Marksist-Leninist mi? Dinsiz mi? Tito da Marksist-Leninist dinsiz bir anlayışa sahipti. Hadi Erkan Baş çıksın ben Müslümanım desin, PKK terör örgütünü lanetliyorum desin, dinsiz değilim desin. Yüreği yetiyor mu? Ben sözlerimin arkasındayım. Sözlerim kesinlikle ırkçı bir anlam taşımıyor" yorumunu yaptı.

KIZILAY BAŞKANI KINIK'A İSTİFA ÇAĞRISI

Kızılay'daki çadır polemiğine dair değerlendirmede bulunan Destici, şöyle devam etti:

"Kızılay'ın çadır satma hadisesi ortaya çıktı ve bir de konserve falan da satmışlardı. Sen böyle bir dönemde nasıl çadır satarsın ya? Bu olay kabul edilemez, Kızılay çadır satamaz. Herkes çadır peşine düşmüşken Kızılay deposundaki çadırı satamaz. Ne kadar çadır varsa ilk gün bölgeye sevke etmesi gerekiyordu. Şöyle bir sonuç çıktı ortaya, halkın bir kesimi Kızılay'a güvenmiyor. Kurumun başındaki arkadaşın şahsiyetiyle hiçbir derdimiz yok. Eğer insanlar mevcut başkan yüzünden Kızılay'a kan vermiyorlarsa, o zaman Kızılay başkanına düşen sorumluluğun gereği kendi itibarını kurtarmayı değil Kızılay'ın itibarını kurtarmalı ve affını istemeli. Daha fazla zarar vermemeli"