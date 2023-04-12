Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama: Gerçek soyadı Jusoviç!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:14

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:20

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhur İttifakı'nın ortağı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kendisine yönelik ırkçı sözlerine yanıt verdi.

Destici dün akşam TV100'de katıldığı bir programda, Erkan Baş için "Senin gerçek soyadın ne Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun, Baş'ı kullanıyorsun. ... Gerçeğin toplumdan gizlenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

"İŞTE BU IRKÇILIKTIR"

TİP Genel Başkanı Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!"

"GİZLENİYOR" İDDİASINA YANIT!

Erkan Baş, BBP lideri Mustafa Destici'nin bu bilgiyi 'gizlediği' iddiasına ise, şu paylaşım ile yanıt verdi:

"'Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."