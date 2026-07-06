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Mustafa Sarıgül'den 'yeni parti' yorumu: 'Özgür Bey şu an halk kahramanı, dipten gelen bir dalga var'

Mustafa Sarıgül'den 'yeni parti' yorumu: 'Özgür Bey şu an halk kahramanı, dipten gelen bir dalga var'

6.07.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül'den 'yeni parti' yorumu: 'Özgür Bey şu an halk kahramanı, dipten gelen bir dalga var'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulması olası yeni partinin geçmişte kendisinin başında olduğu girişime benzetilmemesi gerektiğini belirtti. "Hiç benzer yanımız yok" diyen Sarıgül, "Özgür Bey şu an halk kahramanı, yeni parti için dipten gelen bir dalga var" iddiasında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturmasına karşılık partide olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine yeni parti olasılığı konuşulmaya devam ediyor. 

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurmanın doğru olmayacağını savunanların geçmişte Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünü yaptığı girişimleri örnek verdiğini belirtti.  

Sevinç'in sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden aktardığına göre, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül kendisine bu tezin sorulması karşısında “Hiç benzer yanımız yok" yanıtı verdi.

Sevinç'in paylaşımı şöyle:

“Özgür Özel CHP’yi birinci parti yaptı, devamında da çok başarılı bir profil oluşturdu. Özgür bey şu anda bir halk kahramanı durumunda. Yeni parti kurması için dipten gelen bir dalga var, kuracağı parti olağanüstü başarılı olur.”

İlgili Konular: #Özgür Özel #Mustafa Sarıgül