Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı
14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde CHP listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.
Erzincan Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Sarıgül, “Bu mazbata 32 yıl sonra sandıktan benim 5’nci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği vardır. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren can Erzincanlılara, bütün Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum” dedi.
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