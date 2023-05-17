Son dakika... Canlı yayında dikkat çeken mesaj: Mustafa Sarıgül Erzincan'daki başarısının sırrını anlattı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:17

Güncelleme: 17.05.2023 - 15:55

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Halk TV'de Şule Aydın'ın konuğu oldu.

Anadolu Ajansı verilerine göre Erzincan’da CHP yüzde 36.07 oranında oya ulaşırken, AKP yüzde 38.57 oranında kalmış, MHP ise yüzde 19.71 oy almıştı. Bu sonuçlara göre Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e girmiş oldu.

CHP’NİN OYU YÜZDE 10 ARTTI

2018 seçimlerinde AKP yüzde 44.71 oyla iki milletvekili çıkarmış, yüzde 25.56 oy oranında kalan CHP, TBMM’ye vekil gönderememişti.

Böylece CHP’nin oyu 2018 seçimlerine göre yüzde 10.74 arttı. Sarıgül, CHP Erzincan milletvekili olarak Meclis’e girerken, AKP’nin iki olan vekil sayısı bire düştü.

"BİRİNCİ TURUN GALİBİ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Erzincan'daki başarı, siyaset ve sosyal medya gündeminde de geniş yankı bulmaya devam ederken, Sarıgül canlı yayında seçim süreci çalışmalarını ve başarıyı getiren hamleleri anlattı.

İlk tur sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Birinci turda iktidar kaybetmiştir. İktidarın sunduğu projelere vatandaşlarımız ben güvenmiyorum demiştir. Birinci turun galibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Sarıgül, şöyle devam etti:

"İkinci tur içinde barış diyen, demokrasi diyen, inançlara saygılı laiklik diyen, kadın hakları diyen, doğa diyen bütün unsurların birleşmesi lazım. Şu anda kırgınlık, küskünlük zamanı değil. Armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil. 10 günlük süre içerisinde Erzincan'da uyguladığımız sistemi uygulamamız lazım."

"ERZİNCAN'DA GÖNÜLLERE HİTAP ETTİK"

"10 günlük süre içerisinde Erzincan'da uyguladığımız sistemi uygulamamız lazım" diyen Sarıgül, "Erzincan'da gönüllere hitap ettik, duygusal bir kampanya yaptık, hemşerilik duygusunu, toplumsal barışı ön plana çıkardı. Erzincan'a tam 25 gün boyunca oy konuşmadım, oy almaya değil önce gönülleri almaya geldim. Geçmişte iki dönem parlamentoya vekil gönderememiş bir ilimizdi" ifadelerini kullandı.

"BAŞARININ GÖSTERGESİ..."

Sarıgül, "Hangi köyde, hangi ilçede ne söylemem gerektiğini çok iyi biliyordum. Bunu ben bilmiyordum, Erzincan'da çok başarılı bir teşkilatımız var. Onun başkanı Erdem Topçu... Onlara saygılarımız, sevgilerimi sunuyorum. Başarının göstergesi kararlı, verimli ve uyumlu çalışmaktır" dedi.

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Ben Erzincan'da adaylığım açıklandığı andan itibaren sabah 06'dan gece 11'e kadar arkadaşlarımla çalışma yaptım. Bir siyasi evde oturamaz. Siyaset koşturacaksınız, coşturacaksınız, yurttaşlarımızla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden çalışacaksınız.

* Seçim günü sabah saat 06.00'da sandıklar kurulmaya başlarken okulları gezdim, gece saat 11'e kadar sandık başından ayrılmadık. 980 sandığımızın yüzde 85'inde sandıklara hakim olduk. Yüzde 10 da, yüzde 15 de çok uzak köylerimiz olduğu için oralara hâkim olamadık.

* Genel seçim sonucu etkilemeyecek, maddi hataların olduğu itirazları yaptık, o itirazlar da seçim kurulları tarafından değerlendirildi. Tüm Türkiye'de sandıklara hakim olmamız lazım. Mutlaka ıslak imzaların parti genel merkezlerine gelmesi lazım. Birinci turda iktidar kaybetmiştir. İktidarın sunduğu projelere vatandaşlarımız ben güvenmiyorum demiştir. Birinci turun galibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

ERZİNCAN'DAKİ BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

* İkinci tur içinde barış diyen, demokrasi diyen, inançlara saygılı laiklik diyen, kadın hakları diyen, doğa diyen bütün unsurların birleşmesi lazım. Şu anda kırgınlık, küskünlük zamanı değil. Armudun sapı, üzümün çöpü deme zamanı değil.

* 10 günlük süre içerisinde Erzincan'da uyguladığımız sistemi uygulamamız lazım. Erzincan'da gönüllere hitap ettik, duygusal bir kampanya yaptık, hemşerilik duygusunu, toplumsal barışı ön plana çıkardı. Erzincan'a tam 25 gün boyunca oy konuşmadım, oy almaya değil önce gönülleri almaya geldim. Geçmişte iki dönem parlamentoya vekil gönderememiş bir ilimizdi.

* Hangi köyde, hangi ilçede ne söylemem gerektiğini çok iyi biliyordum. Bunu ben bilmiyordum, Erzincan'da çok başarılı bir teşkilatımız var. Onun başkanı Erdem Topçu... Onlara saygılarımız, sevgilerimi sunuyorum. Başarının göstergesi kararlı, verimli ve uyumlu çalışmaktır.

* Kamuoyunun şunu bilmesin istiyorum. Türkiye'de başkanlık sistemi doğru olmamıştır, Türkiye'yi iyi bir noktaya taşımamıştır. Ecevit, Demirel, Özal, Erbakan döneminde bakanlar kurulu planlanırken 7 bölgenin 7 bakanı olurdu. Biz tarafsız cumhurbaşkanından yanayız. Türkiye'yi normalleştirecek isim sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

* Sayın Kılıçdaroğlu ekonomiyi düzlüğe çıkaracak olan isimdir. İnanın ki sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı olmaz, kendisine oy vermeyen AK Partili, MHP'li vatandaşlarımızın da hukukunu korur.

* Türkiye'de uzlaşmacı isim, toplumsal barışı sağlayacak, kardeşlik hukukunu tesis edecek isim sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu yurttaşlarımızı bana oy verdi vermedi diye ayırmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında yurttaşlarımızın yüzde 100'ünün yüzü güler, yüzde 100'ü mutlu olur. Demokratik parlamenter sisteme geçilmesi için sayın Kemal Kılıçdaroğlu en doğru isimdir. Mütevazı kişiliği, hiçbir egosu olmayan, Türkiyemizin normalleşmesi için en doğru kişidir.

* Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarımıza yeteri kadar anlatamadık. Bütün yurttaşlarıma çağrım 10 günlük süre içerisinde iki bölüm yapmalıyız. Sahaya çıkacak olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatacak sözcülerimizin ortada olması lazım. İki esas önemli kadro da, bir kadronun da gerekiyorsa farklı destekler de alarak, tüm sandıklarda ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına, genel merkeze ulaşması lazım. Teknolojik olarak profesyonel destek almamız lazım. Bu seçimin galibi halktır, Sayın Kılıçdaroğlu'nun makama mevkiye ihtiyacı yok. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi sarayda oturmak ama tüm Türkiye'yi sarayda oturur hale getirir.

* Muhalefet partisinin görevi sandıklara tamamen hakim olmaktır. Erzincan'ın yüzde 85'inde biz bunları başardık. Başaramadığımız köylerde endişem yok mu, var. Ama bunu kimseye söyleme hakkına sahip değilim. Her sandıkta mutlaka, gerekirse profesyonel destek almalıyız, tüm ıslak imzalar genel merkezimize gelmeli ki bunu konuşmamalıyız.

"BU SABAH SAAT 06.20'DE ERZİNCAN SOKAKLARINDAYDIM"

* Hemen bugün ilçe başkanlarımızla, şu anda da il yönetimimizle toplantı halindeyim. Dün Sivas Divriği'ye indim, bu sabah 06.20'de Erzincan sokaklarındaydım. Güneşi görmek istiyorsanız gölgeden çıkacaksınız. Mazeret yok, sorun yok. Çözüm üreteceğimiz. Demokrasi adına, evrensel hukuk kuralları adına bütün arkadaşlarımızın varsa kırgınlık onları bir tarafa bırakarak bir bütüne bakmamız lazım.

'TIKTOK' AÇIKLAMASI

* Ben TikTok nedir biliyorsam Allah belamı versin, ben Erzincanlıyım. Ne TikTok'u bilirim ne Instagram'ı... Ben TikTok çekmeye başladım. Torunlarım geldiler "Büyükbaba bizimle dalga geçiyorlar... Böyle şey olur mu" diye isyan ettiler... Bütün arkadaşlarım da eleştirdi, "Senin TikTok'ta ne işin var dediler"...

* Bir arkadaşım vardı bilgisayar mühendisi. Geldi bana TikTok'u anlattı. Nedir dedim evlat TikTok, anlattı. Twitter'ı izleyenler genellikle entelektüel, kararlarını vermiş bir kitle.. Instagram'ı izleyenler kararını yüzde 50 vermiş vaziyette. TikTok'ta da işçi gençler var, kırsaldaki gençler var, sanayideki gençler var. Başkanım dedi, bu mecra kararsız bir mecra...

* Bu mecradaki TikTok izleyenler politize olmamış bir kitle. Ve biz o dönemde TikTokları çekmeye başladık. Bizden sonra gördüler ki burada çok büyük bir başarı var. Bizden sonra girenler o kadar başarılı olamadı ama nedeni şu. TikTok'un bir ruhu var. Onu yaşamanız lazım. Nerede hangi enerjiyi vereceğinize bakmanız lazım... Dokuz saniye ile 14 saniye arasında derdinizi anlatmanız lazım. Her Tiktok Türkiye'nin bir meselesini gündeme getirdi. Erzincan'da onun çok faydasını gördük...