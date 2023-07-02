Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a videolu tepki: 'Başka bir oyuncak bul, git evinde oyna'

CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından, Twitter'ın sahibi Elon Musk' a 'git evinde oyna' diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:29
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Sahibi olduğu Twitter'da kullanıcılar için gönderi okuma sınırı getiren Elon Musk'a yönelik tepkiler sürüyor. 

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de duruma sessiz kalmadı.

"GİT EVİNDE OYNA"

Çektiği TikTok videolarla sık sık gündeme gelen Sarıgül Musk'a, 'Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, başka bir oyuncak bul, evinde oyna' dedi.

Sarıgül'ün videosu sosyal medyada da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Twitter'ı satın aldıktan sonra tartışmalı değişiklikler yapan Elon Musk dün akşam yeni bir uygulamayı duyurdu. Twitter'da mavi tiki olmayan kullanıcıların içerik görüntülemesine sınırlandırma getirildi. 

Önce günde yalnızca 300 tweet görüntülenebileceğini açıklayan Musk ilerleyen saatlerde kotayı önce 600 tweete ardından 800'e, son olarak da bin tweete çıkardı.


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