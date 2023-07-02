Tweet görüntüleme sınırının ardından Elon Musk'tan bir 'yenilik' daha

Yayınlanma: 02.07.2023 - 07:22

Güncelleme: 02.07.2023 - 07:22

Tesla CEO'su, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra herkesin Twitter hesabı açması ve hesabı olan kişilerin de platform içinde aktif bir şekilde yer alması için birçok yenilik yaptı.

Fakat iş insanının yaptığı son değişiklik, hesabı olmayan kişileri de Twitter hesabı açmaya teşvik edecek.

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR GÖREMEYECEK

Android Authority tarafından bugün paylaşılan habere göre hesabı olmayan kişiler artık üçüncü taraf uygulamalardan paylaşılan tweetleri görüntülemeyecek.

Aynı durum hesabı olan fakat oturum açık olmayan cihazlar için de geçerli olacak. Yani üçüncü taraf uygulamadan paylaşılan bir tweet varsa o cihazda Twitter hesabı açık değilse yine görüntülenme olmayacak.

Elon Musk ve Twitter yönetimi bu şekilde hesabı olan kişilerin platformda daha aktif olacağını ve hesabı olmayan kişilerin ise sosyal medya platformuna kayıt olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Twitter patronu Elon Musk, dün gece hesabından yaptığı paylaşımda kullanıcı sayısının şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaştığını açıkladı.