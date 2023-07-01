Son dakika... Elon Musk duyurdu: Twitter’da gönderi görüntülemelerine sınırlama

Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:55

Güncelleme: 01.07.2023 - 21:46

Twitter kullanıcıları bir süredir hesaplarında "limiti aşıldı" sorunu ile karşılaşıyordu. Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

GÖNDERİ GÖRÜNTÜLEME SINIRI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı. Buna göre Twitter'ı uzun süre kullanan vatandaşlar belli bir aşım sonrası kısıtlamaya tabi tutulacak. Yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabilecek.

İŞTE SINIRLAR...

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Twitter patronu, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da şöyle duyurdu:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı

Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar

Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.