Son dakika... Elon Musk duyurdu: Twitter’da gönderi görüntülemelerine sınırlama
Son dakika haberi... Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra çeşitli düzenlemeler getiren Elon Musk, şimdi de 'limit' uygulamasını devreye soktu. Söz konusu uygulama bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Musk, bunun geçici olduğunu ifade etti.
Twitter kullanıcıları bir süredir hesaplarında "limiti aşıldı" sorunu ile karşılaşıyordu. Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.
GÖNDERİ GÖRÜNTÜLEME SINIRI
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı. Buna göre Twitter'ı uzun süre kullanan vatandaşlar belli bir aşım sonrası kısıtlamaya tabi tutulacak. Yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabilecek.
İŞTE SINIRLAR...
Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Twitter patronu, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da şöyle duyurdu:
- Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı
- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar
- Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.
To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
- Unverified accounts to 600 posts/day
- New unverified accounts to 300/day
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