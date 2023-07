Son dakika... Elon Musk duyurdu: Twitter’da gönderi görüntülemelerine sınırlama

Twitter kullanıcıları bir süredir hesaplarında "limiti aşıldı" sorunu ile karşılaşıyordu. Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı. Buna göre Twitter'ı uzun süre kullanan vatandaşlar belli bir aşım sonrası kısıtlamaya tabi tutulacak. Yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabilecek.

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Twitter patronu, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da şöyle duyurdu:

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day