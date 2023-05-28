Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık
CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Sarıgül, "Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" dedi.
Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.
Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.
Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) May 28, 2023
Biz kazandıramadık.
Yazıklar olsun [email protected] #CHP #KemalKılıçdaroğlu @herkesicinCHP
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