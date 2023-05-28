2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık

CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Sarıgül, "Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:42
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık
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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.

Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.


Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan 2'nci tur

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