Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:42

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.

Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.