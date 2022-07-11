Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in "yanıtsız" önergelere ilişkin başvurusunu cevaplandırdı. Şentop, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara 7 kez uyarı yazısı yazdıklarını belirtti.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların milletvekillerinden gelen soru önergelerine “özensiz ve içeriksiz” yanıtlar verdiğini belirterek haziran ayı başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu. CHP’li Özel, içeriğinde yanıt olmayan bin 147 adet soru önergesini gönderdiği Meclis Başkanı Şentop’tan “Meclis’in saygınlığı ve itibarını zedeleyen bu önergeleri" ilgili bakanlıklara iade etmesini ve bakanları “uyarmasını” talep etti.

CHP’li Özel’in bu başvurusuna 15 gün sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan yanıt geldi. TBMM İçtüzüğü ve kanunlarla ortaya konulan esaslar çerçevesinde yürütme konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirten Şentop, soru önergelerine yanıt verme sürecini düzenleyen içtüzük maddesini hatırlattı.

Meclis Başkanı Şentop, CHP’li Özgür Özel’e gönderdiği yazısında yaklaşık 6 aylık zaman dilimlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı yazıldığını, bu yazıda “Yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM'nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması” hususunun iletildiğini söyledi.

"7 DEFA UYARI YAPILDI"

Şentop bu kapsamda 27’nci yasama döneminde, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara 26 Ekim 2018, 5 Temmuz 2019, 17 Ocak 2020, 10 Ağustos 2020, 29 Ocak 2021, 9 Temmuz 2021 ve 18 Ocak 2022 tarihlerinde olmak üzere 7 yazı yazdıklarını aktardı.

Meclis Başkanı Şentop yanıtını, “TBMM Başkanlığınca yazılı soru önergeleri ve cevapları ile ilgili işlemler Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nde öngörülen yetkiler ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmekte; ayrıca yazılı soru önergelerinin süresi içerisinde ve yeterli içerikle cevaplandırılması konusunda Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” ifadeleriyle sürdürdü.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Özgür Özel, “Şentop imzasıyla gelen 1,5 sayfalık yanıttan açıkçası parlamento adına büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmem gerekir” dedi.

Şentop’un yanıtıyla “önergelere verilen yanıtların parlamentonun saygınlığına uygun olmadığını itiraf ettiğini” söyleyen CHP’li Özgür Özel, “Bu nedenle 6 ayda bir bakanlara ve Cumhurbaşkanı yardımcısına yazı göndererek önergelere süresi içinde ve parlamentonun saygınlığı çerçevesinde yanıt verilmesini talep ettiğini belirtmektedir” diye konuştu.