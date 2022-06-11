TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları İstanbul Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

(İHA)
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:51
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları kaza yaptı!
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Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları, Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı.

34 PT 6015 plakalı Volkswagen marka araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı.

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. 4 korumanın yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı.


Mustafa Şentop Koruma polisi Trafik kaza
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