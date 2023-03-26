Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın katıldığı iftar sofrasını hedef aldı: Sosyal medyada büyük tepki

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 21:48

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 22:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da depremzedeler için düzenlenen ve Millet İttifakı ortaklarının da yer aldığı iftar sofrasını hedef aldı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortaklarının ayrı olarak katıldıkları iftar sofralarının bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Erdoğan'ın Hatay'da bulunduğu iftar yemeğini 'Samimiyet Sofrası' olarak niteleyen Varank, Millet İttifakı'nın depremzedelerle olan iftar yemeği için 'Kurtlar Sofrası' ifadesini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Varank'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki topladı. İşte bazı tepkiler...