Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın katıldığı iftar sofrasını hedef aldı: Sosyal medyada büyük tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Millet İttifakı ortaklarının Malatya'da katıldığı iftar yemeğini hedef aldı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir iftar sofrası ile Millet İttifakı'nın bulunduğu sofrayı karşılaştırdı. Varank paylaşımında Erdoğan'ın bulunduğu sofra için 'Samimiyet Sofrası' ifadesini kullanırken Millet İttifakı'nın sofrasını 'Kurtlar Sofrası' olarak nitelendirdi. Varank'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da depremzedeler için düzenlenen ve Millet İttifakı ortaklarının da yer aldığı iftar sofrasını hedef aldı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortaklarının ayrı olarak katıldıkları iftar sofralarının bulunduğu görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında Erdoğan'ın Hatay'da bulunduğu iftar yemeğini 'Samimiyet Sofrası' olarak niteleyen Varank, Millet İttifakı'nın depremzedelerle olan iftar yemeği için 'Kurtlar Sofrası' ifadesini kullandı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Varank'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki topladı. İşte bazı tepkiler...
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