Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi: DEVA’lı Demirer'e saldırıyla suçlanan MHP’liden Yalçın’la fotoğraf
DEVA Partisi Karaman İl Başkanı ile kentteki gazeteciye saldırıyla suçlanan MHP’li İlçe Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı ziyaret etti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu fotoğrafı alıntılayarak, "Yazıklar olsun" dedi.
DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in 12 Ağustos’ta MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Alp Arslan’ın da aralarında bulunduğu grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.
Saldırıyla ilgili suçlanan MHP’li ilçe başkanı Muhammet Mustafa Gözel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’la bir araya geldi.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gözel'in paylaşımının fotoğrafını yayımlayarak, “Demokrasilerde siyaset ve şiddet iç içe olamaz! Bir merkez ilçe başkanının siyasi rakiplerine şiddet uygulayıp suç işlemesi MHP adına da gurur tablosu değil, utanç vesilesi olmalıydı. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.
Demokrasilerde siyaset ve şiddet iç içe olamaz!— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) August 16, 2022
Bir merkez ilçe başkanının siyasi rakiplerine şiddet uygulayıp suç işlemesi MHP adına da gurur tablosu değil, utanç vesilesi olmalıydı.
Yazıklar olsun! pic.twitter.com/DR984pPKZU
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