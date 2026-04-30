'Mutlak butlan' davasında son durum... AKP'li Şamil Tayyar: 'Sürpriz şekilde ertelendi'

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na bazı eski delegeler ve Lütfü Savaş gibi isimlerin dava açmasıyla başlayan ve kamuoyunda 'mutlak butlan davası' olarak adlandırılan kurultay iptali davasında nihai karar bekleniyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 24 Ekim 2025 tarihinde verdiği karar ile davanın reddine hükmetmişti. Karar sonrası davayı açan Lütfü Savaş hükmü istinafa taşımıştı. İstinafın kararı bozarak 'mutlak butlan' kararına dair nihai hükmü vereceği tarih henüz belirsizliğini koruyor.

''SÜRPRİZ ŞEKİLDE ERTELENDİ''

AKP'li Şamil Tayyar davaya ilişkin gelişmelere dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''CHP’deki ‘mutlak butlan’ davasına dair son gelişmeleri aktarayım.

Malum, istinaftaki dosyada yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetmişti.

İstinaf, temyiz talebini değerlendirirken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38.kurultayda delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara’daki yerel mahkemelerden dosyaları istedi.

Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu.

Sürpriz şekilde ertelendi.

Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor.

En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi.

''BAHÇELİ'NİN KARARA KARŞI OLDUĞU BİLİNİYOR''

Ayrıca, AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor.

İran savaşının akıbeti belli olmadan iç tartışmaların alevlenmesinin doğru olmayacağını düşünen akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiası da konuşuluyor.

CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğü söylentisi, kulislerin bir başka tartışma konusu.

Bu iddialar bir yana, istinafın mayıs ayı içinde karar vermesi beklenmiyor.''