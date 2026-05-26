Manisa'da 'mutlak butlan' protestosu... CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na çağrısını tarih vererek tekrarladı

Mutlak butlan kararına karşı memleketi Manisa’da miting düzenleyen CHP lideri Özgür Özel; “Bu mücadele parti için mücadele değildir. Sultancılarla butlancıların ittifakı vardır karşımızda” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özel; “2 milyon üyeye sandık koyalım, oy kullanan üyenin yüzde 85’inden oy almazsam, yüzde 80 oy alırsam görevi kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararına karşı memleketi ve seçim bölgesi Manisa’da miting düzenledi. Yüzlerce Manisalı, il başkanlığının önünü doldurdu. Alanda Özgür Özel’e destek belirtilen dövizler ve pankartlar açıldı. Dövizlerde; “Bizim genel başkanımız Özgür Özel”, “Demokrasiye darbe vurulmaz”, “Özgür Türkiye, özgür gelecek”, “Halk birleşirse zulüm çöker” ifadeleri yazıldı. Yurttaşlar “Hain Kemal” sloganları attı. Mitingte CHP’lilerin yanı sıra; SOL Parti, TİP il örgütleri ile Birleşik Kamu-İş, KESK ve DİSK il örgütleri yer aldı.

BAŞKANLAR VE AİLESİ GELDİ

Mitinge, Ahmertli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Turgutlu, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe belediye başkanları ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu katıldı. Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf katıldı. Özel’in annesi ve babası ile yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesi de mitinge geldi.

''ÖFKENİZİ İÇİNİZDE TUTUN''

Özgür Özel, konuşmaya “Genel Başkanımız” olarak davet edilirken, kitle “Hain Kemal” sloganları attı. Özel, sahneye ailesiyle çıktı. Özel; “Biz bu sokakların, kentin duygusunu bilen, bu kent ve sokakların öfkesini dinleyenleriz. Şu an öfke hakim; ama sizden ricam öfkesini direnç için içinizde tutun. Öfkesini yerine umut dilimizde olsun” dedi. Kitle bunun üzerine “Özgür Türkiye, özgür gelecek” sloganları attı.

''HİKAYENİN SONUNDA DEĞİLİZ''

Yaşamını yitiren Zeyrek’i anarak konuşmasına başlayan Özel; “Yüzde 6 aldığımız Manisa’da, Ferdi Zeyrek’le yüzde 60’la oy aldık. Bu zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdim yanımda yok, diğer kolumu dayanacağım Demirhan kardeşimi de attılar, tıktılar içeriye. Bir iftira ile attılar. Bir kardeşimiz Gülşah Durubay da bu kentin seçilmiş ilk kadın belediye başkanıydı. Gülşah Durubayımızı da maalesef hastalık aldı aramızdan. İçinde Ferdi’nin, Gülşah’ın olduğu hikayedeyiz. Hikayenin sonunda değiliz. Umutsuz da değiliz” dedi.

''MÜCADELE ÖRGÜTLEYEN İSTEMİYORUZ''

“Partiyi birinci parti yapmak, AKP’yi ilk kez kaybettirmek... İşte bizim suçumuz bu” diyen Özel; “Aylarca aynı şantaj, aynı teklif. Git Ankara’ya, koltuğunda otur. Yani, biz mücadele örgütleyen, iktidara yürüyen genel başkan istemiyoruz, ya yolumuzdan çekil ya da biz senin fişini çekeriz dediler. Durmadılar, İstanbul İl Kongremizi iptal edip, il başkanımızı görevden alıp, yerine belediye başkan adayı olmadığı için partiden ayrılan kişiyi yerine koydular. Gittik, o delege ile imza topladık, mücadelemizi sürdürdük” ifadelerini kullandı.

''ARKA KAPIDAN SARAY REJİMİYLE ANLAŞTILAR''

Kurultayda karşısında rakip çıkmadığını vurgulayan Özel; “Mutlak butlan davasını takip etmeye başladı. Bizim elimizi sıkmayanlar, arka tarafta saray rejimiyle anlaştılar. Anketlerde CHP’yi birinci parti düzeyine getirdik. Bugün partiyi, AKP’nin yargı kollarının marifetiyle almaya, bileğimizi bükmeye çalıştılar. Manisa’dan söylüyorum: Nasıl Manisa’da yüzde 6’den yüzde 60’a geldiysek, yüzde 12 ile aldık, yüzde 38’e çıkardık. Birinci partiyiz. Bu mücadele parti için mücadele değildir; parti içindeki bir grup hazımsızın AKP’nin kayığına binmesiyle... Yani sultancılarla butlancıların ittifakı vardır karşımızda” dedi.

''2 MİLYON ÜYEYE SANDIK KOYALIM''

Kılıçdaroğlu'na teklifte bulunan Özel; “Bayramdan 15 gün sonraki pazar günü, yurt genelindeki bütün il ve ilçe yönetiminde, 2 milyon CHP'liyle genel başkanlık seçimi yapılmasını istiyorum. Biz önümüzdeki ilk mesai gününde, 45 gün sonraya kurultay kararımızı alalım. 15 gün içinde, 45 gün içinde... 2 milyon üyeye sandık koyalım, üyeler genel başkanı seçsin. O seçimden kim birinci çıkarsa kurultayda onun arkasında birleşelim, iktidara yürüyelim. Ben hangi delege olursa varım, üyelerle seçime dünden razıyım” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN MEYDAN OKUMA

Özel, ortaya iddia koyduğunu vurgulayarak; “Üyelerin belirlediği delege seçimini mundar ettiniz. Şimdi hiç mırın kırın etmeyin, üyelerin seçimine tamam deyin. İddia ediyorum, oy kullanan üyenin yüzde 85’inden oy almazsam, yüzde 80 oy alırsam görevi kabul etmeyeceğim. İktidar yolundan çekilin, bırakın CHP iktidara yürüyor” dedi. Özel konuşmasının sonunda helallik isteyerek “Yine zorlu bir yolculuğa çıkıyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.