Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar

'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar

25.05.2026 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar

CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı, parti genel merkez binasının girişine asıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 

Cumhuriyet Halk Partisi'in 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi 'mutlak butlan’ kararı verdi.

Karar doğrultusunda partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasını talep etmiş ve daha sonra Valiliğin talimatıyla çevik kuvvet ekipleri genel merkez binasını, gaz ve plastik mermi kullanarak tahliye etmişti.

Bugün ise karar evrakı parti genel merkezi girişindeki camekanlı kısma asıldı.

İlgili Konular: #mutlak butlan

İlgili Haberler

'Mutlak butlan' itirazı: MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'yetki' çıkışı
'Mutlak butlan' itirazı: MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'yetki' çıkışı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.
'Mutlak butlan' davasının avukatı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
'Mutlak butlan' davasının avukatı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' davasında davacıların avukatı olan Onur Üreğen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Üreğen ziyaret sonrası "Dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmelerde bulundum. Genel Merkez’de yaşananlar için üzüldüğünü söyledi" dedi.