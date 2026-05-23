'Mutlak butlan' sonrası gündeme gelmişti... AKP kurmaylarından 'baskın seçim' iddialarına yanıt: Tarih verdiler

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan’ kararı verdi.

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verdi.

Kararın ardından erken veya baskın seçim yapılacağı iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP'li kurmaylar, seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"DELİ SAÇMASI"

AKP kurmayları, gündemlerinde ne erken seçim, ne ara seçim ne de baskın seçim olmadığını vurgulayarak; Terörsüz Türkiye süreci, bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ve ekonomideki gelişmelere odaklandıklarını aktardı.

Kurmaylar, şunları söyledi:

“Bir kere Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için seçim kararının Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının yeniden aday olması konusunda bir tereddütümüz yok, bu nedenle cumhurbaşkanının kendisi seçim kararı almayacak. İkinci seçenek Meclis’in karar alması. Şu anda Meclis’teki sandalye dağılımına bakıldığında, bizim Cumhur İttifakı olarak tek başımıza seçim kararı almamız mümkün değil. Tüm bunlar ortadayken, baskın seçim iddialarını tartışmak deli saçmasından başka bir şey değil.”

AKP kurmayları, erken seçimin 2027 sonbaharından önce olmayacağını söyledi.