'Mutlak yoksulluk' kapıda! CHP'li Akay: Yurttaşın kredisi ‘batık’

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:44

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:44

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bankaların kâr oranlarının zirveye çıktığı bir dönemde yurttaşın borç batağına saplandığını, iktidarın ise yurttaşı mutlak yoksulluğa sürüklediğini söyledi.

“Büyük bir çaresizlik içinde ‘borcu borçla kapatma’ yolunu seçen vatandaşlarımız, büyük bir borç çıkmazı içine girdi. Vatandaşlarımızın 7 aylık süreçte tüketici kredileri 320 milyar lira artarak 1 trilyon 440 milyar liraya, kredi kartı borcu ise 363 milyar lira artarak 817 milyar liraya çıktı” diyen Akay, 36,6 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu vurguladı.

"BÜYÜK BİR ÇARESİZLİK İÇİNDE..."

CHP’li Akay; Türk bankacılık sektörü 2019’da 24 milyar 776 milyon lira, 2020’de 42 milyar 949 milyon lira, 2021’de 33 milyar 792 milyon lira, 2022’de 169 milyar 145 milyon lira, 2023’te ise 190,3 milyar lira kar elde ettiğini belirtti.

Ekonominin çıkmaza sürüklendiğini, borçların ödenemez duruma geldiğini söyleyen Akay, “Büyük bir çaresizlik içinde ‘borcu borçla kapatma’ yolunu seçen vatandaşlarımız büyük bir borç çıkmazı içine girdi. Vatandaşlarımızın 7 aylık süreçte tüketici kredileri 320 milyar lira artarak 1 trilyon 440 milyar liraya, kredi kartı borcu ise 363 milyar lira artarak 817 milyar liraya çıktı” dedi.

FİNANS SEKTÖRÜ KRİZE SÜRÜKLENİYOR

Akay, finans sektörünün de krize sürüklendiğini vurgulayarak, “Bankaların, vatandaşlardan zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı kredi alacakları 7 aylık süreçte 6,3 milyar liralık artışla 36,6 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Akay, “Bankacılık sektörü kar oranlarında sürekli rekor kırmasına rağmen batık kredilerim artması nedeniyle, kar oranlarının arttırmasına rağmen özkaynak yapısı olumsuz etkilenmekte. Bu duruma kalıcı çözüm üretilmediği taktirde finans krizi kapımızı çalacak” değerlendirmesi yaptı.