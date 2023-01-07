MYP'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:16

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:16

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcıları ve Bursa İl Başkanlığı Yönetimi ile beraber; Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Çayır, Ateş ailesine başsağlığı dileyerek, "Biz her zaman yanınızdayız. Siyaseten gelip gidenler olabilir. Lakin siz bizim ailemizsiniz. Birkaç kişiyi gözaltına alarak veya tutuklayarak kimse olayı örtbas etmeye çalışmasın. Bizim bu olayın sonuna kadar takipçi olacağımıza söz veriyoruz" dedi.