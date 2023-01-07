Son Dakika: Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 14:35

Güncelleme: 07.01.2023 - 14:35

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre; Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet sebebiyle cinayeti işlediğini iddia etti.

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, Ateş cinayetine ilişkin ise "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

CİNAYETTEN ÖNCE KEŞİF

Ateş cinayetinden önce keşif de yapıldığı ortaya çıktı. Keşifçi Suat Kurt'un cinayet öncesi Ankara'ya geldiği ve olayın gerçekleştiği Çukurambar'da keşif yaptığı belirlendi.

Kurt'un Ateş'i izlediği ve tetikçiye bildirdiği tespit edildi.

ETS kayıtlatrı, banka hesapları ve baz istasyonu kayıtlarıyla tüm şüphelilere ulaşıldı.

Bu soruşturmanın iki de polis zanlısı vardı. Zanlılar, ifadelerinde suçlamaları reddetti. Zanlılardan birinin uyuşturucudan suç kaydı olduğu tespit edildi.

Soruşturmada 17 isme ulaşıldı. Cinayet Ankara'da gerçekleşti ancak şüphelilerin hepsi İstanbul'da yakalandı.