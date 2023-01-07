Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:43

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:43

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 30 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları sürüyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçen günlerde gözaltına alınan Doğukan Çep'in de aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

10 TUTUKLAMA

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.