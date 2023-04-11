Naci Görür'den Erdoğan açıklaması: Beni kastettiğini sanmıyorum

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 11.04.2023 - 18:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesini açıklarken ismini vermediği bir profesörü hedef alıp "Profesör müsveddesi’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada ve kimi haber sitelerinde AKP'li Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e yönelik olduğu öne sürüldü.

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve yapılan ilgili haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirten Görür "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı

Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para” söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle"

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesiini açıkladığı konuşmasında "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Prof. ha!" deyip şu ifadeleri kullanmıştı: 'Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle.' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle." demişti.