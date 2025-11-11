Nagehan Alçı'dan 'Selahattin Demirtaş' iddiası: 'Bu hafta içinde...'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Demirtaş'ın tahliyesi için bu haftaya işaret edildi.

AİHM'nin 9 yıldır tutuklu olan Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının ardından Gazeteci Nagehan Alçı, Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıyorum dünden beri konuşuluyor…Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek…" diye yazdı.