Nagehan Alçı'dan 'Bahçeli' aktarımı: 'Devlet Bey sürprizlere devam edecek'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:12

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:12

22 Ekim 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı yapan MHP lideri Devleti Bahçeli, Öcalan'ın bunun üzerine 27 Şubat'ta yaptığı açıklamanın da "baştan sona değerli ve önemli" olduğunu dile getirmişti.

MHP liderinin konuyla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceği iddia edildi. İddiayı dile getiren ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu.

Nagehan Alçı, TV100'de katıldığı canlı yayında, Öcalan'ın çağrısıyla devam eden süreç için "Bundan sonra provokasyon olabilir. Süreç uzayabilir yavaşlayabilir. Bunlar beklenen şeylerdir ama en azından şimdilik ben çok iyimserim. Neden iyimserim? Çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor" dedi.

"DEVLET BEY DEVAM EDECEK"

Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından sürprizlerle devam edeceğini söyleyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sezgin Tanrıkulu'nu da aramış. Bu da çok önemli. Ben MHP kaynaklarıyla konuştuğumda 'Devlet Bey sürprizlere devam edecek' diyorlar. Şaşırmaya alışamıyoruz çünkü Devlet Bey çıtayı yükseltiyor. CHP'nin içinde Sezgin Tanrıkulu'nu araması da çok kıymetlidir. Çünkü Sezgin Bey Diyarbakır'da yıllarca avukatlık yapmış, tam Kürt meselesinin göbeğinde."