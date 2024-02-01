Narlıdere, başkan adayı Erman Uzun’u bağrına bastı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:39

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM)’nin onayıyla CHP Narlıdere Belediye Başkanı Adayı olan Erman Uzun, Narlıdereliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Narlıdere çarşıdan CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı önüne kadar büyük bir insan seliyle yürüyen Narlıdereliler, “Erman başkan sen bizim gururumuzsun”, “Gençlik burada, örgüt burada”, “İşte örgüt işte başkan” sloganlarıyla genç Uzun’u adeta bağrına bastı. Örgüt buluşmasında Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve belediye başkan aday adayları da hazır bulundu.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Kıymetli yol arkadaşlarım, partimizin cefakar, vefakar örgütü, demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı, laikliğin kalesi, sevgili Narlıdereli hemşerilerim. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarında yetişmiş, 32 yaşında genç bir evladına, bana, bu onurlu görevi layık gören başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclisi Üyelerimize, Milletvekillerimize ve örgütümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEĞİ OLACAĞIZ”

Belediyecilik tecrübelerini ve projelerini Narlıdere’nin en iyi noktaya getirilmesi için çalışacağını söyleyen Erman Uzun, “Cumhuriyetimizin ve partimizin 100’üncü yaşında, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak; bu onurlu görevi üstlenmenin gururunu bizlere yaşatan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Başkanımız Sayın Ali Engin olmak üzere, geçmişte Narlıderemize hizmet eden belediye başkanlarımız Sayın Abdül Batur’a, Sayın Mustafa Karahan’a, Sayın İhsan Erbakış’a, Belediye meclis üyelerimize ve geçmiş dönemler belediye meclis üyelerimize emekleri ve Narlıderemize kattıkları değerler için teşekkür ediyorum. Benimde Meclis Üyeliğim döneminde, Belediye başkanımız Sayın Ali Engin’in başlattığı, devam eden tüm projeleri devam ettireceğimizin sözünü veriyorum. Başkanımızın Narlıdere’ye kattıklarının üzerine bizlerde yenilerini ekleyerek, Toplumcu Belediyeciliği Narlıdereliler’le buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi, yapacaklarımızı sizlerle paylaşacağız. Yapılan projelerimizi sizlere sorup sizlerin önerileriyle büyüteceğiz. Narlıdere İzmirimizin parlayan yıldızı, yerini koruyup çığır açacak yeniliklere imza atacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İN BURÇLARINA PARTİMİZİN ALTI OKLU BAYRAĞINI DİKECEĞİZ”

Kentte CHP’nin oyları artırmak için çalışacaklarını ifade eden Uzun, “Her köşesiyle anılarla dolu Narlıderemize, içimdeki sevgi ve sorumluluk duygusuyla hizmet edeceğim. Bizlere emanet edilen her kuruşu, Narlıdere halkının öncelik ve yararına kullanacağız. Cumhuriyet Halk Partililerin, Narlıdere’de göğsünü gere gere, başını dik gezdireceğimin sözünü veriyorum. Benimle birlikte bu onurlu göreve talip olan 14 aday adayı yol arkadaşımıza sürece yaptıkları katkılar için çok teşekkür ederim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Vakit birlik, beraberlik vakti. Bundan sonraki hedefimiz el ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte mücadele ederek, Narlıderemizin adına yakışır bir şekilde, kendi rekorumuzu kırarak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ı en yüksek oyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçip, İzmir’in burçlarına partimizin altı oklu bayrağını yeniden dikeceğiz. Kıymetli parti örgütümüzün önderliğinde tüm Narlıdere halkını bu anlamlı hikayenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken beni büyüten, yetiştiren, her koşulda arkamda dağ gibi duran aileme; anneme, babama ve abime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış akşamında, kiminiz işinizden çıktığınız geldiğiniz, kimininiz çocuğunuzu, hastanızı evde bırakıp geldiniz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. İyi ki varsınız. Sağolun var olun” dedi.

Öte yandan konuşmasının ardından sahneye annesi Gülizar ve babası Binali Uzun’u davet eden Başkan Erman Uzun duygu dolu anlar yaşadı.