CHP Narlıdere adayı Erman Uzun: Mücadelemizi sürdüreceğiz

CHP Parti Meclisi tarafından Narlıdere Belediye Başkan Adayı gösterilen Erman Uzun, “Narlıderemiz’de şeffaf, erişilebilir ve insan odaklı, toplumcu belediyecilik anlayışı ile mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:02
CHP Narlıdere adayı Erman Uzun: Mücadelemizi sürdüreceğiz
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) tarafından Narlıdere Belediye Başkan Adayı gösterilen Erman Uzun, insan odaklı ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından İzmirlilere seslenen Erman Uzun, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarında yetişen, 32 yaşında genç bir evladına Narlıdere Belediye Başkan Adaylığı görevini layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclisi Üyelerimize ve partimizin emekçi örgütüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin ve partimizin 100’ncü yaşında, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak; bu onurlu görevi üstlenmenin gururunu bizlere yaşatan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu. 

NARLIDERELİLERE ÇAĞRI

İnsan odaklı toplumcu belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini aktaran Uzun, “Her köşesiyle anılarla dolu Narlıderemize, içimdeki sevgi ve sorumluluk duygusuyla hizmet etmek için bu yola adım atıyorum. Tüm Narlıdere halkını bu anlamlı hikayenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincinde; Narlıderemiz’de şeffaf, erişilebilir ve insan odaklı, toplumcu belediyecilik anlayışı ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Yola çıkarken söylediğimiz gibi; bu serüven, sadece bir kişinin değil, tüm Narlıdere’nin gücü, kararlılığı, umuduyla şekillenecek ve Narlıdere’nin geleceğine sirayet edecektir” ifadelerini kullandı.


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