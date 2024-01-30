Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:24

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkanı adayı Erman Uzun seçildi. Peki, CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkanı adayı Erman Uzun kimdir? Erman Uzun kaç yaşında, nereli?

ERMAN UZUN KİMDİR?

10 Aralık 1991, İzmir doğumlu olan Erman Uzun, sırası ile Narlıdere 12 Eylül İlköğretim Okulu, Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatını Katip Çelebi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak sürdürmektedir. ktif bir üniversite öğrenciliği geçiren Erman Uzun, Gazetecilik Bölümü Öğrenci Temsilciliğine, akabinde İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilciliğine seçilerek Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyinde İletişim Fakültesini temsil etmiştir. İletişim Çalışmaları Topluluğu ve Haber Atölyesi Topluluğu gibi iletişim alanında faaliyetler gösteren öğrenci toplulukların kurucuları arasında yer almıştır. Üniversite yaşamının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Erman Uzun, ilçe kongre delegelikleri, iki dönem Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. Meclis Üyeliği sürecince Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Denetim Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirmiş, dört yıl boyunca Belediye Meclisi’nde Grup Sözcüsü olarak görev almıştır. Erman Uzun, 1948 yılında Narlıdere’nin köy futbol takımı olarak kurulan, Narlıdereli’ler için büyük hassasiyet taşıyan, şimdiki ismi ile Narlıdere Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başkanlığına seçilerek görev süresi boyunca Narlıdereli’lerin takdirlerini toplamıştır.