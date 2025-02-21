Nasuh Mahruki'ye hapis cezası! İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı
AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilip 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılandığı davada karar duruşması görüldü.
İstanbul 15. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada son sözü sorulan Mahruki "Baştan beri bana çok hukuksuzluk yapıldı. Haksız yere gözaltına alındım, tutuklandım. Kamuoyu vicdanı bundan çok rahatsız oldu. Basın ve sosyal platformlardan yapılan paylaşımlardan bu açıkça anlaşılmaktadır. Bir de bunların üzerine mahkumiyetime karar verildiği takdirde kamuoyu vicdanı bundan yaralanacaktır" dedi.
Mahruki, üzerine atılı suçu asla işlemediğini belirterek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti Nasuh Mahruki'nin savunmasının ardından davayı karara bağladı. Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.
Mahruki, karar sonrası ilk açıklamasını Cumhuriyet'e yaparak "Bundan sonra mücadeleme Türk milletiyle birlikte devam edeceğim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Rus fenomenin gizemli ölümü: Kaynar suyun altında kaldı!
- MR kabininde kamera skandalı: İşine son verildi!