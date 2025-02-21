Nasuh Mahruki'ye hapis cezası! İlk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:31

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:57

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilip 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

İstanbul 15. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada son sözü sorulan Mahruki "Baştan beri bana çok hukuksuzluk yapıldı. Haksız yere gözaltına alındım, tutuklandım. Kamuoyu vicdanı bundan çok rahatsız oldu. Basın ve sosyal platformlardan yapılan paylaşımlardan bu açıkça anlaşılmaktadır. Bir de bunların üzerine mahkumiyetime karar verildiği takdirde kamuoyu vicdanı bundan yaralanacaktır" dedi.

Mahruki, üzerine atılı suçu asla işlemediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti Nasuh Mahruki'nin savunmasının ardından davayı karara bağladı. Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Mahruki, karar sonrası ilk açıklamasını Cumhuriyet'e yaparak "Bundan sonra mücadeleme Türk milletiyle birlikte devam edeceğim" dedi.