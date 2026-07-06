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NATO Zirvesi için özel 'Togg limuzin'ler hazırlandı

NATO Zirvesi için özel 'Togg limuzin'ler hazırlandı

6.07.2026 12:00:00
Güncellenme:
DHA
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NATO Zirvesi için özel 'Togg limuzin'ler hazırlandı

Ankara'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki Togg limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.
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36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı.

Araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

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Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Saray içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

ERDOĞAN DA KULLANACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek. 

İlgili Konular: #TOGG #NATO zirvesi