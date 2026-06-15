NATO Zirvesi öncesi... Ev baskınıyla gözaltına alınan 10 öğrenci tutuklandı

12 Haziran sabahı Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Mardin, Muğla, Van ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi toplam 14 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de 1, Zonguldak'ta 3 ve son olarak Karabük'te 6 öğrenci olmak üzere 10 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi.

DGD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"NATO zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda, Karabük’te mahkemeye çıkarılan 6 arkadaşımız daha tutuklandı.

12 Haziran’da derneğimize yönelik yapılan operasyonlarda Balıkesir ve Zonguldak’ta tutuklanan arkadaşlarımızın ardından, toplamda 10 arkadaşımız hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu ülke emperyalistlere dikensiz gül bahçesi olmayacak."