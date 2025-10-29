Ne resepsiyon ne tören... Bahçeli katılmadı! Cumhur'da 'KKTC' çatlağı büyüyor mu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramının 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda da bir araya geldi.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Binali Yıldırım, Sinan Oğan ile yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması dikkati çekti. Bahçeli, gün boyunca yapılan törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erhan Akçay temsil etmişti.

MHP'nin resepsiyona ve törenlere katılmaması merak konusu oldu. Öte yandan Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasından 'KKTC' üzerinden bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.